A Rabat riunione comitato Unesco patrimonio immateriale L'Italia candida il 'Tocatì', giochi e sport in strada

(ANSAmed) - ROMA, 01 DIC - Si conclude il 3 dicembre a Rabat la 17/ma sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immaterial. Il Comitato è composto da ventiquattro rappresentanti degli Stati parte della Convenzione, eletti dall'Assemblea generale. In questo quadro l'Italia è una delle protagoniste con la prima candidatura presentata per l'iscrizione nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del "Tocatì, un programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e degli sport tradizionali". Si tratta di una candidatura multinazionale, che vede l'Italia capofila con Belgio, Francia, Cipro e Croazia.



Il "Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in Strada", è una manifestazione italiana di Giochi e Sport Tradizionali che si svolge ogni anno a Verona a metà settembre. Il nome del festival deriva dall'espressione veneta 'toca a ti', ovvero tocca a te, è il tuo turno. La manifestazione è incentrata sulla riscoperta, la valorizzazione e la salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali che vengono praticati da comunità di giocatori e giocatrici, in quanto ritenuti parte fondamentale della cultura di un territorio. Il Tocatì, organizzato a partire dal 2003, si svolge in un'area di 200.000 metri quadrati del centro storico e ha la durata di tre giorni, durante i quali le comunità ludiche tradizionali propongono oltre 50 giochi, tra quelli italiani e quelli di un ospite d'onore: ogni anno, infatti, viene ospitata una delegazione di giochi provenienti da un Paese o regione del mondo. (ANSAmed).