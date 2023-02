Giornata mondiale lingua greca, a Milano protagonista Lisistrata L'incontro organizzato da Consolato e comunità ellenica

(ANSAmed) - ROMA, 08 FEB - La Giornata Mondiale della Lingua Greca 2023 viene celebrata a Milano nell'incontro "Dalla Lisistrata di Aristofane alle Lisistrate di oggi", che si tiene giovedì 9 febbraio all'Università degli Studi di Milano.



"Lisistrata è un'opera di una modernità impressionante: propone donne che si battono, ma non con le armi; si battono anzi contro le armi, usando le qualità che le contrassegnano, ieri come oggi: pazienza, buon senso, determinazione, coraggio, solidarietà. E l'obiettivo è il bene comune", spiega Sofia Zafiropoulou, Presidente della Comunità Ellenica / Centro Ellenico Culturale di Milano. E oltre a Lisistrata, verranno celebrate anche altre figure femminili chiave della storia e della cultura ellenica: Medea, Antigone, Maria Callas, Irene Papas: icone di sensibilità femminile, donne decise, carismatiche, intelligenti, coerenti e consapevoli. Dopo i saluti di Eleni Sourani Ambasciatore di Grecia a Roma; Nikolaos Sakkaris, Console Generale Onorario di Grecia a Milano e di John Chrysoulakis, Segretario Generale della Diplomazia Pubblica e della Diaspora Greca (in video), ci saranno gli interventi di Serena Sinigaglia, regista e drammaturga; Maddalena Giovannelli, docente di Storia del teatro presso l'Università della Svizzera Italiana; Oriella Dorella, danzatrice classica; Claudia Buccellati, imprenditrice e diplomatica. Quindi Giuseppe Zanetto, docente di Letteratura greca presso l'Università degli Studi di Milano, nonché contributi teatrali del Liceo "Manzoni" di Lecco e del Liceo "Sarpi" di Bergamo.



La proposta di istituire una Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca fu presentata per la prima volta nel 2014 dal professor Ioannis Korinthios, allora presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite elleniche in Italia.



Dopo le due Giornate celebrate a Napoli nel 2016 e 2017, che hanno visto l'adesione dei licei classici di Napoli e della Campania e di numerose scuole e comunità elleniche in Italia e all'estero, l'11 aprile 2017 il Governo di Atene ha promulgato con un decreto firmato dai Ministri degli Interni, degli Esteri e della Pubblica Istruzione, accolto dal voto unanime del Parlamento ellenico, l'istituzione della Giornata Mondiale della Lingua Greca, da celebrarsi il 9 febbraio, anniversario della morte del poeta nazionale greco Dionysios Solomos, autore dell'dell'Inno alla Libertà nazionale. (ANSAmed).