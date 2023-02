Tunisia: Assafrica organizza forum per aziende italiane Il 7 marzo presso Confindustria a Roma

(ANSAmed) - ROMA, 21 FEB - "Tunisia: destinazione di prossimità per le imprese italiane. Presentazione del parco economico di Zarzis". E' questo il titolo di un forum che Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con l'Ambasciata di Tunisia a Roma e l'Agenzia tunisina per gli investimenti (Fipa), organizzano il prossimo 7 marzo a Roma, presso la sede di Confindustria. Interverranno all'incontro i rappresentanti del Centro di promozione delle esportazioni (Cepex) e del Parco economico di Zarzis, con la moderazione di Massimo Zaurrini, direttore del mensile economico Africa e Affari. Per la partecipazione occorre registrarsi consultando il sito di Assafrica.(ANSAmed). (ANSA).