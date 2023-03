Al via il Festival delle Arti delle Marionette di Cartagine Tre le compagnie italiane partecipanti. La Spagna ospite d'onore

(ANSAmed) - ROMA, 06 MAR - Oltre 100 burattinai provenienti da tutto il mondo sono attesi alla quarta edizione delle Giornate delle Arti delle Marionette di Cartagine (Jamc), in programma dall'11 al 18 marzo, a Tunisi e in altre città del Paese.



L'edizione di quest'anno, che ha come tema 'La marionetta, l'arte e la vita', si svolgerà principalmente a Tunisi presso la Città della Cultura, al Teatro Municipale, allo spazio El Teatro, alla casa del Teatro del Bardo e alla casa della cultura di Gammarth, ma anche a Yasmine Hammamet (Nabeul), Monastir, Mahdia, Sfax e Testour (Beja). Ospite d'onore la Spagna. Tre le compagnie italiane, Nina Theatre (Mettici il Cuore), Teatro dei Piedi di Laura Kibel con Veronica Gonzalez (Sonata a 4 piedi) e Teodor Borisov (Il mondo delle Marionette), che vanno ad arricchire il parterre di artisti da Algeria, Egitto, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Grecia, Regno Unito, Austria, Brasile e Tunisia. Le compagnie internazionali di marionette sono in cartellone con una selezione di 31 spettacoli, di cui 24 per bambini e 7 per adulti. Verrà inoltre reso omaggio a tre professionisti che hanno contribuito alla promozione dell'arte della marionetta in Tunisia: il drammaturgo Mohamed El Ouni, l'attrice Faouzia Boumiza e la marionettista Dalila Laabidi. (ANSAmed).