Ambasciata Israele celebra 101 anni conferenza Sanremo

ROMA - L'Ambasciata d'Israele in Italia celebra oggi il 101° anniversario della Conferenza di Sanremo, che nel 1920 riconobbe per la prima volta il diritto del popolo ebraico alla sua terra storica, con un evento che sarà trasmesso in diretta sui Rai2 alle 17 e sugli account social della sede diplomatica.



L'evento è frutto della collaborazione dell'Ambasciata d'Israele con la Coalizione Europea per Israele (ECI), il Comune di Sanremo e le reti televisive coinvolte.



La trasmissione prevede un saluto dell'ambasciatore d'Israele a Roma Dror Eydar, e dei messaggi di saluto del presidente israeliano Reuven Rivlin, del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi. Sono previsti inoltre dei messaggi da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, degli ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni e una lettera di congratulazioni da parte della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Prenderanno la parola anche il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.



Nella parte artistica dell'evento, Andrea Bocelli dedicherà ad Israele il brano 'You will never walk alone', e la cantante lirica israeliana Chen Reiss canterà i brani "Halleluia" e "Gerusalemme d'oro". Lo spettacolo sarà accompagnato dall'Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal direttore d'orchestra israeliano Asher Fisch, e la cerimonia sarà presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva Annalisa Chirico.



Durante l'evento verranno inoltre proiettati dei filmati sulla Conferenza di Sanremo prodotti appositamente dalla RAI e dall'Ambasciata d'Israele in Italia. Verranno inoltre svelati per la prima volta al grande pubblico informazioni e documenti storici inerenti, provenienti dagli archivi del Ministero degli Esteri italiano e del Comune di Sanremo.



Alla Conferenza di Sanremo, riunitasi nell'aprile 1920 con la partecipazione dei rappresentanti delle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale, fu riconosciuto, per la prima volta dalla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., il diritto storico del popolo ebraico alla propria terra storica. Ventotto anni dopo la conferenza, fu fondato lo Stato d'Israele.