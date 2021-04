Europarlamento, Malta faccia giustizia su omicidio Caruana Risoluzione, La Valletta processi eventuali politici coinvolti

(ANSAmed) - BRUXELLES, 29 APR - Le ultime rivelazioni sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia sono motivo di grande preoccupazione, in particolare il possibile coinvolgimento di ministri e politici in carica a Malta: in una risoluzione, adottata con 635 voti favorevoli, 46 contrari e 12 astensioni, il Parlamento europeo fa il punto sugli sviluppi del caso della giornalista investigativa maltese assassinata con una bomba sull'auto e altre indagini correlate, dopo la testimonianza del criminale condannato Vincent Muscat.



Esprimendo profonda preoccupazione per il possibile coinvolgimento nel caso di omicidio di ministri e politici in carica, gli deputati esortano il governo ad assicurare alla giustizia tutti coloro che sono implicati in tutti i casi portati alla luce dalla giornalista.



I deputati riconoscono i progressi compiuti nell'indagine sull'omicidio e su altri casi correlati di corruzione e riciclaggio di denaro, "anche se con grande ritardo", e chiedono che la ricerca vada oltre il capo dello staff del precedente primo ministro. Tutte le accuse di corruzione e frode dovrebbero essere indagate e perseguite "con il rigore necessario e al livello appropriato", sottolineano. (ANSAmed).