Libertà stampa: Tunisia, impegnati a tutelarla Ma secondo Rsf Paese è sceso di una posizione in classifica

(ANSAmed) - TUNISI, 03 MAG - In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa la Tunisia si impegna a sancire e promuovere la libertà di espressione e di opinione, nel rispetto degli articoli della costituzione e degli impegni internazionali del Paese. La Tunisia ribadisce in una nota del Ministero degli Esteri, che la libertà di espressione e l'accesso alle informazioni sono la spina dorsale del sistema dei diritti umani e delle libertà e uno dei fondamenti chiave della democrazia e dello Stato di diritto. A questo proposito, la Tunisia insiste sull'importanza di preservare l'integrità fisica, la sicurezza e la protezione dei giornalisti contro ogni forma di minaccia e pressione, ricordando che senza la protezione di questi fattori non ci può essere libera stampa.



La Giornata mondiale della libertà di stampa, celebrata quest'anno sotto il tema "L'informazione come bene pubblico", è un evento importante per valutare i risultati e identificare le sfide che il settore deve affrontare, in particolare sulla scia delle misure eccezionali imposte dalla crisi sanitaria, si legge nel comunicato.



La Tunisia ribadisce a questo proposito la volontà di unire tutti gli sforzi internazionali e regionali per rafforzare la libertà di stampa e sviluppare media liberi e responsabili. La Tunisia tuttavia ha perso una posizione ed è scesa al 73mo posto, nella classifica mondiale sulla libertà di stampa 2021 stilata da Reporters sans frontières (Rsf) e pubblicata sul sito web dell'organizzazione. (ANSAmed)