Egitto acquista 30 caccia Rafale dalla Francia

(ANSAmed) - PARIGI, 04 MAG - L'Egitto ha firmato con la Francia un contratto per l'acquisto di 30 aerei da combattimento Rafale, secondo quanto annunciato dal ministero delle Forze armate francese. La commessa "rafforza il partenariato strategico e militare" tra Parigi e Il Cairo, ha dichiarato il ministero guidato da Florence Parly. "Questo contratto - si legge in nota del dicastero - illustra il carattere strategico del partenariato tra Francia ed Egitto, in un contesto in cui i nostri due Paesi sono fortemente impegnati nella lotta al terrorismo e operano per la stabilità nel loro contesto regionale". (ANSAmed).