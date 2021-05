Spagna: Ayuso apre all'ultradestra nel governo di Madrid Vox ha già garantito alla popolare i voti necessari

(ANSAmed) - MADRID, 05 MAG - La popolare Isabel Díaz Ayuso, grande vincitrice delle elezioni regionali di Madrid di ieri che avrà però bisogno del partito di estrema destra Vox per rimanere al governo (è la presidente uscente), ha aperto alla possibilità di avere nella sua squadra assessori di questa formazione radicale.



Ayuso ha spiegato in un'intervista su EsRadio che cerca "amministratori" sia di profilo "politico", sia "tecnico". "Se li trovo dentro Vox, conterò su di loro", ha dichiarato. Ayuso ha anche lasciato aperta la possibilità di includere nella sua squadra esponenti di Ciudadanos, il partito con cui ha governato negli ultimi due anni e che ieri ha subito un tracollo elettorale, rimanendo fuori dall'Assemblea regionale.



Da parte sua, Vox le aveva già garantito i voti necessari per la riconferma. "Voteremo senza dubbio a favore dell'elezione della signora Ayuso"; ha detto ieri sera il leader nazionale della formazione, Santiago Abascal. (ANSAmed).