Migranti: Johansson in Turchia per discutere accordo con Ue Ankara chiederà a commissaria Affari interni rinnovo intesa 2016

(ANSAmed) - ISTANBUL, 06 MAG - La commissaria Ue per gli Affari Interni, Ylva Johansson, sarà domani in visita in Turchia per discutere "tutti gli aspetti dell'accordo del 18 marzo" 2016 tra Ankara e Bruxelles sui migranti, che il governo di Recep Tayyip Erdogan vuole rinnovare da tempo. Lo riferisce il ministero degli Esteri turco, spiegando che si terranno incontri con il vicepresidente Fuat Oktay, il capo della diplomazia Mevlut Cavusoglu e il ministro dell'Interno Suleyman Soylu.



Al centro dei colloqui, si precisa, ci sarà "la cooperazione Turchia-Ue nel campo delle migrazioni e il dialogo sulla liberalizzazione dei visti". (ANSAmed).