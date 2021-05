Libia: Kubis trasmette progetto base costituzionale al Forum Dopo vacanze Aid prima riunione virtuale per discussione e voto

(ANSAmed) - TUNISI, 07 MAG - Il rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite in Libia e capo dell'Unsmil, Jan Kubis, ha trasmesso alla plenaria del Forum di dialogo politico libico (Lpdf), il progetto di proposta di base costituzionale per le elezioni, così come finalizzato dal Comitato legale, nella riunione di Tunisi del 7-9 aprile scorso.



Lo si legge in una nota della Missione di Sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), nella quale Kubis ringrazia i membri del Comitato legale del Forum, in particolare il Drafting Team ed i Relatori per l'ottimo lavoro e i risultati raggiunti.



L'Unsmil riferisce che Kubis convocherà una sessione plenaria virtuale del Forum subito dopo le vacanze dell'Aid, la festività che segna la fine del digiuno nel mese sacro del Ramadan per i musulmani, affinché il Forum possa discutere e votare la proposta del Comitato legale. Ribadendo il pieno impegno delle Nazioni Unite per lo svolgimento delle elezioni nazionali il 24 dicembre 2021, Kubis chiede ai membri del Forum di farsi guidare nelle loro discussioni da uno spirito di compromesso e di porre gli interessi dei loro concittadini libici e delle generazioni future al di sopra di ogni considerazione. (ANSAmed).