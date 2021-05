Covid: Spagna, giustizia boccia il coprifuoco in Navarra

MADRID - Il Tribunale Superiore di Giustizia della Navarra, regione del nord della Spagna, ha detto no all'applicazione di un coprifuoco notturno in questo territorio per motivi sanitari. Lo riportano i media iberici, secondo i quali i giudici giudicano "sproporzionata" la restrizione. Secondo i piani dell'amministrazione regionale della Navarra, questa serviva a mantenere in vigore il coprifuoco dopo la scadenza dello stato d'emergenza nazionale, avvenuta il 9 maggio.



Altri tribunali regionali della Spagna hanno preso decisioni simili a quella odierna. Solo nelle isole Baleari e nella Comunità Valenciana il coprifuoco è ancora in vigore dopo l'ok dei giudici.