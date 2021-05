Golfo: nuovo incontro tra Ben Salman ed emiro Qatar Prosegue disgelo tra Arabia Saudita ed emirato petrolifero

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 MAG - Prosegue il disgelo tra Arabia Saudita e Qatar dopo una crisi durata per circa tre anni. Nelle ultime ore l'emiro del Qatar lo shaykh Tamim ben Hamad Al Thani è giunto a Gedda, porto saudita sul Mar Rosso, dove è stato ricevuto dal principe ereditario saudita Muhammad ben Salman, di fatto il leader politico del regno saudita.



La violenta escalation a Gerusalemme e Gaza non appare in cima all'agenda dell'incontro. Questo, secondo i media, sembra incentrato invece tutto sullo sviluppo delle relazioni bilaterali dopo l'assedio politico e commerciale imposto da Riad a Doha per tre anni e causato da divergenze politiche regionali.



L'Arabia Saudita sta tentando di riaprire i canali di dialogo nell'area: nei giorni scorsi, il capo dell'intelligence di Riad ha incontrato a Damasco i vertici della sicurezza siriana e ad aprile un'alta delegazione saudita ha incontrato rappresentanti iraniani a Baghdad. L'Arabia Saudita e l'Iran sono da acerrimi rivali regionali. (ANSAmed).