Gaza: riunione consiglio Onu diritti umani il 27 maggio Organizzato da Pakistan e autorità palestinesi

(ANSAmed) - GINEVRA, 20 MAG - Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite terrà il 27 maggio una sessione speciale sull'escalation del conflitto israelo-palestinese.



L'incontro della prossima settimana è organizzato su richiesta del Pakistan, in qualità di coordinatore dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, e delle autorità palestinesi, che hanno raccolto firme sufficienti dai 47 Paesi membri del Consiglio, si legge in un comunicato dell'Onu. (ANSAmed).