Lapid, Israele non può ignorare richiesta Usa sulla tregua

TEL AVIV - Il centrista Yair Lapid, a cui il presidente Reuven Rivlin ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo, ha detto che Israele non può ignorare l'appello di Biden per un cessate il fuoco. "Il presidente Usa - ha spiegato - vuole una fine delle operazioni dopo 11 giorni, quando l'esercito ha già raggiunto i suoi obiettivi. Israele non può ignorare questa richiesta". "Abbiamo di fronte sfide ancora maggiori di Gaza: l'Iran, l'accordo sul nucleare, le tensioni in Siria e il rafforzamento degli Hezbollah. Questo - ha concluso - richiede uno stretto coordinamento con gli Usa".



Secondo il sito Walla che cita alte fonti israeliane non precisate, un possibile cessate il fuoco con Gaza potrebbe essere raggiunto nelle prossime 24 ore. La mediazione indiretta tra le parti - riporta il sito - avviene tramite i servizi di intelligence egiziani e l'inviato dell'Onu. Secondo le stesse fonti, i mediatori egiziani stanno conducendo contatti diretti con Hamas nella Striscia. Tom Wennesland, l'inviato Onu per il Medio Oriente, invece è andato a Doha in Qatar dove vivono importanti dirigenti di Hamas in esilio, tra cui Ismail Haniyeh.



Intanto il sud di Israele è stato oggi sotto un intenso lancio di razzi da Gaza. Lo ha riferito l'esercito spiegando che i luoghi bersagliati sono le comunità israeliane attorno alla Striscia, e poi le città di Ashkelon, Ashdod, Beer Sheva e villaggi beduini del Negev. Molti i razzi intercettati dal sistema di protezione civile Iron Dome. A Beer Sheva nella zona industriale è stato centrato un edificio ma non si hanno notizie di vittime.