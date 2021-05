Migranti: governo spagnolo, a Ceuta 'priorità ai minori' Portavoce, si sta organizzando accoglienza 850 bambini e ragazzi

(ANSAmed) - MADRID, 20 MAG - "La principale preoccupazione sono i minori": è il messaggio della portavoce del governo spagnolo María Jesús Montero — ripreso dai media iberici — per quanto riguarda la gestione della crisi nell'enclave di Ceuta dopo l'arrivo in massa di 8.000 migranti. Il focus infatti è adesso sull'accoglienza dei circa 850 bambini e ragazzi under 18 — secondo l'agenzia di stampa Efe — rimasti in territorio spagnolo dopo che almeno 5.600 neoarrivati sono stati respinti in Marocco o hanno lasciato Ceuta spontaneamente.



Il governo e le regioni stanno organizzando la distribuzione dei compiti di accoglienza: l'idea è trasferire in altre comunità autonome 200 migranti minorenni che erano già a Ceuta, in modo da liberare posti per i nuovi arrivati. Ong ed esperti in immigrazione ricordano che i minori senza accompagnatori non possono essere espulsi. Le autorità locali hanno messo a disposizione un telefono per le famiglie straniere che stiano cercando di rintracciare i loro figli arrivati a Ceuta.(ANSAmed).