Migranti: Tunisia a Italia e Ue, 'occorre approccio globale'

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saied, in occasione dell'incontro al Palazzo di Cartagine con il ministro dell'Interno italiano, Luciana Lamorgese, e la commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, "ha ribadito la necessità di adottare un approccio globale sulla migrazione che vada oltre le soluzioni di sicurezza che hanno dimostrato i loro limiti per affrontare le ragioni profonde di questo fenomeno combattendo la povertà e la disoccupazione e sostenendo le politiche di sviluppo nei paesi di origine". E' quanto si legge in una nota della presidenza tunisina. E' anche emerso, prosegue la presidenza, "il livello distintivo delle relazioni di amicizia e collaborazione esistenti tra Tunisia e Italia da un lato, e dall'altro, tra la Tunisia e l'Ue. Le parti hanno espresso la voglia di rafforzare la partnership in diversi settori, soprattutto quelli economici e sociali".



Lamorgese, si legge nel comunicato, "ha sottolineato l'impegno dell'Italia a continuare a sostenere la Tunisia accelerando il ritmo degli investimenti, contribuendo allo sviluppo delle regioni interne e creando posti di lavoro per i giovani, al fine di ridurre il fenomeno migratorio". Da parte sua, aggiunge il comunicato, "il commissario europeo per gli Affari interni ha rinnovato l'impegno dell'Unione europea a sostenere il processo democratico in Tunisia, uno dei principali partner dell'Ue". Johansson "ha inoltre elogiato l'integrazione della comunità tunisina nelle società europee e il loro ruolo attivo nel tessuto economico dei paesi dell'Unione". Durante l'incontro, conclude la nota, "le due parti hanno espresso la loro determinazione a combattere le reti criminali della tratta di esseri umani che sfruttano le difficili condizioni economiche di alcuni gruppi vulnerabili per trarne profitto.