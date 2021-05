Migranti:Lamorgese a Tunisi,a colloquio con presidente Saied Visita insieme a commissario europeo Johansson

(ANSAmed) - ROMA, 20 MAG - ll ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è a Tunisi in visita ufficiale, accompagnata dalla commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson. La titolare del Viminale è ora a colloquio con il presidente della Repubblica tunisina Kais Saied. Seguirà l'incontro con il capo del governo Hichem Mechichi che mantiene anche l'interim del Ministero dell'Interno.



I colloqui odierni, informa il Viminale, seguono una prima missione congiunta Ue-Italia, effettuata lo scorso 17 agosto, in cui sono state gettate le basi di un accordo complessivo di partenariato strategico tra l'Unione europea e la Tunisia finalizzato al conseguimento di un "pacchetto" di obiettivi: controllo dei flussi migratori irregolari, contrasto alla rete criminale che sfrutta il traffico di esseri umani, nonché sviluppo delle attività economiche legali colpite anche in Tunisia da una crisi senza precedenti e ampliamento dei canali regolari di immigrazione nell'Unione europea.(ANSAmed).