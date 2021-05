Nyt, strategia Usa ricostruzione Gaza per fare leva su Hamas

WASHINGTON - L'amministrazione Biden punta ad avere un ruolo di primo piano nella ricostruzione di Gaza dopo l'ultimo conflitto con Israele, una operazione da miliardi di dollari utilizzabile come leva su Hamas per impedire che torni a lanciare razzi. Lo scrive il New York Times, citando fonti dell'amministrazione. Ma Biden intenderebbe prendere altre iniziative. Tra queste, riesaminare la questione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e riconcentrarsi su come costruire nuove alleanze tra Israele e Paesi Arabi allargando gli accordi di Abramo siglati dall'amministrazione Trump.



L'amministrazione Biden sta considerando anche come rafforzare e coordinare le relazioni tra le fazioni politiche palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Ma il focus principale e' la ricostruzione, che molto probabilmente sara' coordinata tramite l'Onu e richiedera' un meccanismo per rassicurare i donatori internazionali che i loro sforzi non andranno sprecati, come succederebbe nel caso di un nuovo conflitto. "In un certo senso, bisogna mettere Hamas nella posizione di dover scegliere tra i suoi razzi e il benessere di Gaza", spiega Dennis Ross, un negoziatore di pace in Medio Oriente che ha servito quattro presidenti Usa. Senza dimenticare che Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha bisogno di riconquistare la perduta popolarita' tra i residenti, che criticano i suoi metodi autoritari e la sua carente amministrazione. Ora pero' si dovra' fare tesoro della lezione del precedente conflitto del 2014: secondo una analisi conclusa nel 2017 dal Brookings Institution, gli sforzi di ricostruzione di Gaza sono in gran parte falliti per l'ingestibile opposizione ad Hamas, non solo da parte di Israele ma anche dell'Egitto, che diffida dei legami di Hamas con i Fratelli Musulmani. Questa volta tuttavia l'Egitto ha giocato un ruolo chiave nel cessate il fuoco e ci si attende che contribuisca anche alla ricostruzione.