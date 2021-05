Francia: verso nuovo duello Macron-Le Pen in 2022 E' quanto emerge da un sondaggio Ifop realizzato per Le Figaro

(ANSAmed) - PARIGI, 25 MAG - Emmanuel Macron e Marine Le Pen continuano a guidare i sondaggi per le elezioni presidenziali francesi del 2022. A meno di un anno dallo scrutinio, l'attuale presidente e leader del Movimento En Marche! e la sfidante nazionalista del Rassemblement National risultano in testa, secondo un sondaggio IFOP-Fiducial realizzato per Le Figaro e LCI.



Stando allo studio, Le Pen arriverebbe in testa al primo turno, con il 27% delle preferenze, davanti a Macron, al 25%,.



Al ballottaggio l'avrebbe però vinta Macron, con il 54% dei voti, contro il 46% di Le Pen. (ANSAmed).