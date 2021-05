Assad, le critiche dell'Occidente al voto valgono zero Ue e Usa hanno definito 'farsa' le elezioni

(ANSAmed) - DAMASCO, 26 MAG - Il presidente siriano Bashar al Assad ha risposto alle critiche di Usa e Ue sulle elezioni bollandole come prive di qualsiasi valore. "Le vostre opinioni valgono zero", ha detto Assad dopo aver votato. Usa e Ue ieri hanno bollato le elezioni come "una farsa, né giusta né equa".(ANSAmed).