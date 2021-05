Corte suprema, 'i leader catalani non mostrano pentimento'

MADRID - I giudici della Corte Suprema spagnola non riscontrano "nessuna prova e nessun indizio di pentimento" da parte dei 12 leader indipendentisti della Catalogna condannati dopo il tentativo di secessione del 2017: è questo uno degli argomenti principali con i quali i magistrati giustificano il loro parere negativo rispetto alla possibile concessione dell'indulto da parte del governo nei confronti di queste figure politiche, giudicate colpevoli di sedizione, malversazione e disubbidienza. Lo si può leggere nel documento emesso dall'alto tribunale e pubblicato dal quotidiano El País.



La Corte Suprema sostiene che non riscontra argomenti sufficienti per giustificare l'indulto. Anche il pubblico ministero si è espresso contro la concessione di questa misura.



La decisione sulla possibile concessione della grazia all'ex vicepresidente Oriol Junqueras e agli altri leader catalani condannati, nove dei quali finiti in carcere, è una delle più delicate attualmente sul tavolo del governo di Pedro Sánchez, che avrà l'ultima parola a riguardo. Quello della Corte infatti è un parere non vincolante. Tuttavia, secondo quanto spiega El País, l'opposizione dell'alta corte consentirà che sia possibile concedere solo un indulto parziale.



In questo caso, la richiesta di concessione dell'indulto è arrivata da una terza parte e non dai leader condannati. Sanchez ha di fatto aperto nelle ultime ore a questa possibilità spiegando che la decisione del suo governo si baserà sul "valore costituzionale" della "concordia" e non su un desiderio di "vendetta". Le parole del premier socialista hanno provocato durissime reazioni dell'opposizione, e i suoi avversari si dicono pronti a tutto pur di impedirlo. "Andremo fino in fondo per difendere la giustizia", ha twittato il popolare Pablo Casado. "Qualsiasi persona degna di essere premier deve accettare il parere della corte, non dovrebbe neanche passarle per la testa l'idea di concedere la grazia a questi golpisti", ha dichiarato da parte sua la leader di Ciudadanos, Inés Arrimadas. Di opinione opposta il nuovo presidente della Catalogna, l'indipendentista Pere Aragonès: secondo sue dichiarazioni rilasciate ai media, la giustizia spagnola mantiene una "linea repressiva" contro i leader condannati.