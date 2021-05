Libano: media, Tribunale Hariri senza più fondi Istituito nel 2009 per giudicare responsabili attentato del 2005

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 MAG - Non ha più fondi il Tribunale speciale per il Libano (Tsl), istituito dalle Nazioni Unite per processare gli accusati dell'assassinio nel 2015 dell'ex premier libanese Rafiq Hariri. Lo riferiscono stamani i media di Beirut, citando fonti giudiziarie della stessa corte creata nel 2009.



L'assenza di fondi, affermano le fonti, potrà causare conseguenze disastrose per garantire giustizia. Ogni anno il Tsl costa circa 60 milioni di euro. Per statuto, metà dei fondi devono provenire dal Libano, da quasi due anni però in default finanziario. E l'altra metà è stata dal 2009 assicurata da donazioni di Paesi occidentali, che nel corso del tempo hanno però ridotto i loro contributi. L'anno scorso il Tsl ha emesso il tanto atteso verdetto nei confronti di un membro di Hezbollah ritenuto colpevole di aver ucciso, assieme ad altri responsabili non identificati, l'ex premier Hariri nel famigerato attentato di San Valentino a Beirut nel febbraio del 2005. (ANSAmed).