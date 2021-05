Sassoli, l'Ue non riesce a fare passi avanti sui migranti 'Per l'egoismo degli Stati, è frustrante', dice il presidente Pe

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - Parla di "frustrazione" il presidente del Parlamento Ue David Sassoli sul tema dell'immigrazione: "Non riusciamo a fare passi avanti", ha detto durante un Forum all'ANSA, perché "continua l'egoismo degli Stati. I migranti continuano ad essere trattati come non dovrebbero". Ed è su questo tema, dice Sassoli, "che invece dobbiamo misurarci in termini di capacità e di umanità".(ANSAmed).