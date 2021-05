Tunisia: Ennhadha chiede indagine su documento 'top secret' 'Piano di colpo di stato' diffuso su Mee, presidenza smentisce

(ANSAmed) - TUNISI, 26 MAG - Il partito islamico tunisino, Ennahdha, prima forza in Parlamento, ha chiesto un'indagine sul "contenuto" di un documento non autenticato e presentato come un "piano di colpo di Stato" per mettere tutti i poteri sotto il controllo della presidenza della Repubblica, cosa che la stessa presidenza ha categoricamente negato. In un momento in cui il capo dello Stato Kais Saied e Ennhadha continuano a campare su posizioni diverse, Middle East Eye (Mee), un sito di notizie panarabo con sede a Londra, ha pubblicato domenica scorsa un documento in arabo di cinque pagine, affermando trattarsi di una "fuga di notizie" proveniente dall'ufficio del capo di gabinetto del presidente, Nadia Akacha, a cui era destinato. Questo documento includeva un "piano" di colpo di stato che avrebbe dovuto consentire al presidente Saied di "riunire tutti i poteri sotto la sua mano", dichiarando il Paese in uno stato di "pericolo imminente" di fronte alla situazione sanitaria e all'accumulo del debito pubblico, in riferimento all'articolo 80 della Costituzione, che consente al capo dello Stato di "prendere le misure necessarie" in caso di "situazione eccezionale".



Le "proposte pericolose" contenute in questo piano chiedono l'apertura di "un'indagine seria e rapida per svelare tutte le circostanze e rassicurare l'opinione pubblica", ha reagito in un comunicato Ennahdha. Non è stato possibile autenticare il documento incriminato. Quanto alla Presidenza della Repubblica, lo ha bollato come un falso. "Questo documento non ha alcun fondamento e non è mai esistito", ha detto martedì Walid Hajjem, addetto diplomatico al palazzo presidenziale, in un'intervista alla stazione radio locale Shems FM. "Queste sono accuse infondate , è una commedia mal eseguita", ha aggiunto. I sostenitori di Kais Saied hanno direttamente accusato Ennahdha di aver creato da zero questo documento per offuscare l'immagine della presidenza e accreditare l'idea di una tentazione autoritaria da parte del presidente e diversi osservatori della vita politica ne hanno messo in dubbio l'autenticità.



Ennahdha ha formato un'alleanza di governo con gli islamisti di al-Karama e il partito Qalb Tounes del magnate dei media Nabil Karoui. Una coalizione che è in conflitto da mesi con Saied, un professore di diritto costituzionale, indipendente, eletto con ampio consenso popolare nel 2019 sullo sfondo del rigetto da parte dei cittadini della politica e dei partiti tradizionali. Il presidente pronuncia da tempo discorsi contro la corruzione nel Paese e si contrappone anche alle posizioni del premier Hichem Mechichi denunciando un rimpasto ministeriale secondo il suo parere anticostituzionale. I detrattori di Saied, dal canto loro, lo criticano per i suoi presunti tentativi di ampliare le sue prerogative a dispetto della Costituzione del 2014, dopo aver respinto diverse decisioni approvate dal Parlamento.(ANSAmed). (ANSA).