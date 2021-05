Israele convoca ambasciatore Francia per parole Le Drian

TEL AVIV - Il ministro degli Esteri israeliano Gabi Ashkenazi ha convocato l'Ambasciatore di Parigi in Israele dopo le affermazioni del ministro francese Jean-Yves Le Drian sul rischio di apartheid in Israele. Lo ha annunciato lo stesso ministero. Ieri il premier Benyamin Netanyahu aveva bollato le affermazioni attribuite a Le Drian come "menzognere e sfacciate".



Le affermazioni di Le Drian sono - ha detto Ashkenazi, citato dal portavoce Lior Hayat, all'ambasciatore Eric Danon - "inaccettabili e distorcono la realtà. Israele è un Paese democratico che si attiene alle regole della legge e respinge senza equivoci ogni tentativo di minare questi fatti e gli elementi fondanti dello Stato di Israele". "Israele - ha continuato Ashkenazi - si aspetta dagli amici che non si esprimano in maniera irresponsabile, in modo da non rinforzare gli estremisti e le attività anti Israele e antisemite".