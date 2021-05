Onu, raid di Israele su Gaza possibili crimini di guerra

GINEVRA - I raid israeliani su Gaza potrebbero costituire dei crimini di guerra. Lo ha detto l'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet. Il Consiglio dei diritti umani dell'Onu si è riunito oggi in seduta straordinaria per discutere della creazione di un'eventuale commissione d'inchiesta internazionale sulle violazioni dei diritti umani nei Territori palestinesi e in Israele.