Libia: Menfi in visita a Tunisi dal 29 al 31 maggio Libia sostiene economia tunisina con deposito da un mld dollari

(ANSAmed) - TUNISI, 28 MAG - Il capo del Consiglio di presidenza libico, Mohamed Menfi, sarà in visita ufficiale in Tunisia dal 29 al 31 maggio 2021, su invito del presidente tunisino, Kais Saied. Lo ha reso noto la presidenza di Tunisi in un comunicato nel quale si precisa che "questa visita rientra nel quadro di un ulteriore rafforzamento degli storici legami di fratellanza e delle profonde relazioni di partenariato esistenti tra i due Paesi in vari settori".



La missione sarà anche l'occasione "per discutere le opportunità di cooperazione bilaterale e le modalità per svilupparle e portarle alle aspirazioni dei due popoli fraterni, nonché per continuare la consultazione e il coordinamento su questioni regionali e internazionali di comune interesse".



I rapporti tra Tunisia e Libia sono consolidati da tempo e il capo del Consiglio presidenziale libico arriva a Tunisi dopo il recente viaggio a Tripoli del pemier tunisino Hichem Mechichi, nel quale è stato anche deciso che la Banca centrale di Tunisi usufruirà dell'apertura di un deposito bancario di garanzia dalla Libia di un miliardo di euro, finalizzato a sostenere la stabilità della sua economia. (ANSAmed).