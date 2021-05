Slovenia: ministro lunedì a Trieste per incontrare minoranza Helena Jaklitsch vedrà anche il sindaco Dipiazza

(ANSAmed) - LUBIANA, 28 MAG - Il ministro per gli sloveni all'estero, Helena Jaklitsch, lunedì si recherà in visita a Trieste per incontrare i rappresentanti della minoranza slovena.



Secondo l'agenda diffusa dal ministero a Lubiana, la visita di Jaklitsch è improntata ad affrontare le questioni riguardanti la comunità nazionale slovena di competenza del comune di Trieste, come il sostegno alle scuole e agli asili in lingua slovena, le procedure per la restituzione del Narodni dom e l'attuazione del bilinguismo. Il programma prevede anche una visita al liceo France Prešeren e alla redazione del Primorski Dnevnik, il quotidiano della minoranza slovena in Italia.



Gli incontri istituzionali saranno con il sindaco Roberto Dipiazza e il presidente del Consiglio comunale, Francesco Di Paola Panteca, e con due rappresentanti della minoranza slovena eletti nell'Aula del Comune fra le fila del Partito Democratico, il vicepresidente Igor Švab e la consigliera Valentina Repini.



