Turchia: Erdogan inaugura moschea simbolo a piazza Taksim

ISTANBUL - "La moschea di Taksim è già diventata uno dei luoghi simbolo di Istanbul" ed "è come un saluto rivolto alla moschea di Santa Sofia, che abbiamo riaperto al culto di recente. È un regalo in questo 568esimo anniversario della conquista ottomana di Istanbul" (che ricorre domani, ndr): con queste parole il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha inaugurato il nuovo edificio di culto nell'iconica piazza Taksim, simbolo finora dlla storia repubblicana della Turchia moderna.Un'opera da lui fortemente voluta da 27 anni, da quando era sindaco di Istanbul, e realizzata dopo decenni di tentativi delle forze dell'Islam politico. "Una delle promesse che abbiamo fatto quando sono stato eletto sindaco di Istanbul", nel 1994, "era di costruire questa moschea. Non abbiamo potuto mantenere allora questa promessa.Quando sono diventato primo ministro abbiamo dovuto affrontare le proteste di Gezi Park. Ma nessuno riuscirà a fermare gli appelli alla preghiera. Siamo riusciti a respingere tutti gli attacchi. Oggi - ha aggiunto Erdogan - abbiamo realizzato un sogno della nazione durato un secolo e mezzo". Avviati nel febbraio 2017, i lavori si sono conclusi dopo numerosi ritardi. L'edificio è opera dell'architetto Sefik Birkiye, già progettista del Palazzo presidenziale di Erdogan ad Ankara. La struttura può contenere 2.250 fedeli e sorge su un'area dedicata di 16.500 metri quadrati, che comprende spazi per mostre e conferenze e un parcheggio sotterraneo.



Il progetto di una moschea a Taksim, discusso almeno dal 1965, ha incontrato nel tempo la forte opposizione della componente più laica della società turca. Secondo il partito islamico Akp di Erdogan, il luogo di culto soddisfa invece un "bisogno" dei fedeli musulmani.



L'inaugurazione avviene nell'ottavo anniversario delle proteste antigovernative di Gezi Park, adiacente alla stessa piazza Taksim, e alla vigilia delle celebrazioni per la presa ottomana di Costantinopoli, il 29 maggio 1453.