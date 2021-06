2 giugno: Ambasciata Tunisi, Festa in nome della solidarietà Centinaia di pasti di cucina italiana a medici e infermieri

(ANSAmed) - TUNISI, 03 GIU - All'insegna della solidarietà quest'anno le celebrazioni per la Festa del 2 giugno da parte dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi che ha distribuito centinaia di pasti "di cucina italiana" al personale medico dell'Institut Pasteur della capitale e all'ospedale Abderrahmen Mami dell'Ariana, avamposti nella lotta al coronavirus nel Paese nordafricano.



"Un gesto di grande riconoscenza nei confronti del personale medico tunisino", che è stato ringraziato dall'ambasciatore Lorenzo Fanara nel suo video discorso in occasione della Festa della Repubblica, "per aver curato e vaccinato i tanti italiani residenti in Tunisia". L'ambasciatore Fanara ha anche ricordato, nello stesso spirito di solidarietà, che l'Italia ha sostenuto la Tunisia nella lotta alla pandemia tramite il finanziamento dell'iniziativa internazionale COVAX, che ha assicurato alle autorità tunisine l'acquisizione di migliaia di dosi di vaccino.



Con "Omaggio all'Italia" poi, sui canali dell'Istituto Italiano di Cultura, in onda un'originale interpretazione dell'Inno nazionale a cura di noti artisti tunisini, a dimostrazione dell'ottima collaborazione tra Italia e Tunisia nel settore culturale. In serata l'ambasciatore, insieme ai rappresentanti del Sistema Italia in Tunisia, è stato ospite della più seguita radio privata del Paese, Mosaique Fm, per illustrare le molteplici iniziative italiane, anche di cooperazione, in programma in Tunisia nei mesi a venire.



