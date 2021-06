Migranti: Ue, Lituania-Lussemburgo ricollocano dall'Italia Ma in tutto i due Paesi mettono a disposizione meno di 20 posti

(ANSAmed) - BRUXELLES, 3 GIU - Lituania e Lussemburgo si aggiungono all'Irlanda nell'offerta di ricollocare migranti dall'Italia. Lo rende noto un portavoce della Commissione europea.



"Siamo in contatto con gli Stati membri per coordinare il trasferimento dall'Italia. Elogiamo l'Irlanda, la Lituania e il Lussemburgo per i loro impegni a ricollocare. Le discussioni sono ancora in corso e incoraggiamo i Paesi membri a mostrare solidarietà e a partecipare agli sforzi", afferma il portavoce.



In un tweet la premier lituana Ingrida Simonyte spiega di aver offerto dieci posti. Mentre il Lussemburgo, secondo quanto si apprende, sarebbe pronto a prenderne meno di dieci.(ANSAmed).