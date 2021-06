Ue discute su ricollocamenti da Italia 'ma intesa lontana'

BRUXELLES - "Le discussioni" su un meccanismo di solidarietà temporaneo per i ricollocamenti dei migranti dall'Italia "sono in corso, ma non è chiaro se condurranno ad un accordo. L'Italia dovrebbe essere un po' più disponibile e flessibile nei negoziati sul Patto sull'Asilo, per fare progressi". Lo spiegano fonti diplomatiche europee, aggiungendo che "talvolta viene dimenticato che Francia e Germania hanno ricevuto e continuano a ricevere più profughi e migranti rispetto all'Italia. Anche questo porta a interrogativi rispetto ad un meccanismo" di questo genere.