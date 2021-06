ANSAmed - Agenda settimanale dal 7 al 13 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 4 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 7 al 13 giugno: LUNEDI' 7 GIUGNO TUNISI - Al via il primo forum economico per la Libia organizzato dall' l'Associazione Italo Libica di Sviluppo Commerciale (fino all'8).



MAROCCO - Operazione 'African Lion', esercitazione militare regionale congiunta dell'esercito americano e dei Paesi africani (fino al 18).



TUNISI - Prosegue la quarta edizione di Documed, Festival del cinema documentario mediterraneo in Tunisia (fino al 20).



SPAGNA - Riapertura della frontiera per tutti i turisti vaccinati contro il Covid-19.



BRUXELLES - Videoconferenza Oms, 'WHO European Roadmap for Health in Western Balkans, 2021-2025', organizzato dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità.



MARTEDI' 8 GIUGNO BEIRUT - Discorso del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah.



ZARZIS (TUNISIA) - Inaugurazione de Le Jardin de l'Afrique, 'Cimitero degli sconosciuti' dedicato ai migranti annegati durante le traversate del Canale di Sicilia a bordo dei barconi partiti dalle coste di Libia e Tunisia.



ROMA - Ambasciata di Francia - Incontro-dibattito sul tema 'Geopolitica del Mediterraneo: il vicinato Sud al servizio di un nuovo equilibrio regionale''.



MERCOLEDI' 9 GIUGNO IL CAIRO - Udienza al processo per accuse di terrorismo contro gli attivisti politici Ramy Shaath e Ziad Eleimy GIOVEDI' 10 GIUGNO ATENE - Sciopero dei lavoratori del settore pubblico e privato.



TIRANA - Il commissario Oliver Varhelyi partecipa al vertice con i leader dei Balcani occidentali.



BRUXELLES - L'Alto commissario Josep Borrell incontra Ahmed Bin Mubarak, ministro degli Esteri e degli espatriati dello Yemen.



LUSSEMBURGO - Ue, riunione dei ministri dell'Ambiente.



VENERDI' 11 GIUGNO BRUXELLES - Il commissario Janez Lenarcic incontra Ahmad Bin Mubarak, ministro degli Affari Esteri dello Yemen.



ROMA - Visita del commissario Margaritis Schinas che incontra Massimo Garaviglia, ministro del Turismo; Dario Franceschini, ministro della Cultura; Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno.



LUSSEMBURGO - Riunione del Consiglio per l'Energia della presidenza portoghese.



ROMA - Al via gli europei di calcio Euro 2021.



SABATO 12 GIUGNO ALGERI - Elezioni legislative DOMENICA 13 GIUGNO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).