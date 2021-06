Ue e Tunisia rinnovano cooperazione su Covid, migranti

BRUXELLES - Rinnovare la cooperazione fra l'Unione europea e la Tunisia sulla lotta al Covid, la ripresa economica e i migranti. E' questo il fulcro degli incontri odierni a Bruxelles fra i presidenti delle tre istituzioni europee, Commissione, Consiglio e Parlamento e il presidente della Tunisia Kaïs Saied. Le parti hanno anche discusso dell'impatto socioeconomico della crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 e delle riforme economiche da intraprendere per garantire le migliori disposizioni per una ripresa sostenuta della crescita.



L'Unione europea, uno dei primi contributori al meccanismo internazionale Covax, si impegna a continuare a sostenere gli sforzi dell'Africa, compresi quelli della Tunisia, nella lotta contro la pandemia, facilitando l'accesso equo ai vaccini e sostenendo la sua ripresa economica in particolare nei settori più colpiti come il turismo, i servizi e il trasporto aereo.



Le due parti hanno convenuto di lavorare insieme su tutti gli aspetti della migrazione, compresa la migrazione legale, in linea con le competenze dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Gli incontri - riferisce una nota del Consiglio dell'Ue - hanno permesso uno scambio franco sulla migrazione irregolare, consapevoli delle cause profonde e tenendo conto dei rispettivi interessi. Si è convenuto di continuare il lavoro congiunto su tutti gli aspetti della migrazione e della sua governance, compreso l'asilo, la gestione delle frontiere, la lotta al traffico di migranti e la tratta di esseri umani.



Tra l'altro le parti hanno convenuto di intensificare la loro cooperazione nei settori della sicurezza e della giustizia e hanno anche espresso il desiderio di procedere rapidamente nello sviluppo della cooperazione di polizia. Hanno inoltre convenuto di rafforzare la loro cooperazione nel campo della prevenzione della radicalizzazione e della lotta al terrorismo, nonché nella lotta al riciclaggio di denaro.



Gli scambi, che si sono svolti in un clima molto cordiale, hanno riservato particolare attenzione ai giovani, all'istruzione, alla cultura e alle relazioni economiche che da diversi anni sono tra i temi strutturali della cooperazione tunisino-europea.