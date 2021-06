Farnesina convoca amb Emirati, 'forte disappunto'

ROMA - Su istruzione del ministro Luigi Di Maio, il segretario generale del Ministero degli Esteri, ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato oggi alla Farnesina l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti Omar Al Shamsi. Il segretario generale - si legge in una nota - ha manifestato all'ambasciatore la sorpresa e il forte disappunto per un gesto inatteso che si fa fatica a comprendere, in riferimento alla mancata concessione del sorvolo dello spazio aereo emiratino al Boeing 767 dell'Aeronautica militare che trasportava un gruppo di una quarantina di giornalisti italiani diretti ad Herat, dove è in visita il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per il saluto al contingente nazionale in fase di ritiro dall'Afghanistan.



Dopo essersi visto negare il sorvolo dello spazio aereo emiratino, il Boeing è atterrato a Dammam, in Arabia Saudita, ed è ripartito dopo un paio d'ore per Herat seguendo una nuova rotta, più a nord. Nei piani di volo iniziali sembra che il passaggio nello spazio aereo emiratino fosse stato autorizzato.



I rapporti diplomatici con gli Emirati sono diventati tesi dopo la decisione del Governo italiano sull'embargo della vendita di armi a quel Paese in conseguenza della sua partecipazione ai bombardamenti dello Yemen.