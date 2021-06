Kosovo: scontro Brnabic-Kurti a vertice regionale Tirana Premessa poco incoraggiante in vista ripresa dialogo a Bruxelles

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 GIU - Duro botta e risposta oggi fra i premier di Serbia e Kosovo Ana Brnabic e Albin Kurti, a margine di un vertice dei Balcani occidentali al quale hanno entrambi partecipato a Tirana. Stando a quanto riferito dalla Tanjug, Kurti ha nuovamente esortato la Serbia a riconoscere l'indipendenza del Kosovo, chiedendo una revisione dell'accordo commerciale della zona Cefta nel quale il Kosovo venga considerato uno stato sovrano a tutti gli effetti. A tali 'provocazioni', scrive l'agenzia, ha prontamente ribattuto Brnabic affermando che non c'è bisogno di alcun cambiamento nel formato Cefta poichè il Kosovo è parte della Serbia.



La premier ha fatto notare al tempo stesso a Kurti che cinque Paesi Ue non riconoscono il Kosovo (Spagna, Grecia, Romania, Cipro e Slovacchia), che non è membro delle Nazioni Unite e che per questo non può avere uno status diverso da quello attuale.



"Ma allora cosa pensate di fare, volete forse occuparci?", ha detto Kurti. Al che Brnabic ha replicato: "Come potete pensare che occupiamo un nostro proprio territorio?". Non certo una premessa incoraggiante in vista della ripresa del dialogo fra Belgrado e Pristina in programma il 15 giugno a Bruxelles con la mediazione Ue.



Al vertice di Tirana, con Brnabic e Kurti, erano presenti i premier albanese Edi Rama, macedone Zoran Zaev, bosniaco Zoran Tegeltija e il presidente montenegrino Milo Djukanovic. Ai lavori ha preso parte anche il commissario Ue all'allargamento Oliver Varhelyi, che si è detto fiducioso sulle prospettive di integrazione europea della regione. Questo, ha detto, sarà l'anno dei Balcani occidentali. Varhelyi si è riferito in particolare al massiccio piano economico e di investimenti messo a punto dalla Ue a favore dei Balcani occidentali dove, ha detto, affluiranno fino a 30 miliardi di euro.(ANSAmed).