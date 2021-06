Anp, test per nuovo governo Israele è fine occupazione Premier Shtayyeh, Netanyahu per distruzione possibilità Stato

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GIU - "Il test per qualsiasi governo in Israele per noi è il suo impegno a porre fine all'occupazione e a riconoscere il diritto storico e sovrano dei palestinesi a uno stato indipendente con Gerusalemme come capitale". Lo ha detto - citato dall'agenzia Maan - il premier dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mohammad Shtayyeh ricordando che "il programma di Netanyahu era basato sulla distruzione di ogni possibilità di uno Stato palestinese".(ANSAmed).