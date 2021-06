Tunisia: magnate Karoui di nuovo in ospedale dal carcere Da 8 giorni in sciopero fame, 'detenzione preventiva illegale'

(ANSAmed) - TUNISI, 14 GIU - Nabil Karoui, in sciopero della fame da 8 giorni per protestare contro "la sua detenzione preventiva illegale" è stato trasferito di nuovo in ospedale domenica scorsa, a seguito di un malore improvviso. In un comunicato pubblicato sulla sua pagina ufficiale, la famiglia del magnate tv e politico indica di aver già espresso la propria preoccupazione "per il blackout accertato sul suo stato di salute", tanto più che Nabil Karoui sta continuando lo sciopero della fame per l'ottavo giorno consecutivo per contestare il suo mantenimento in carcere al di fuori dei termini di legge. La famiglia afferma che è stato rinviato con la forza in prigione dall'ospedlae qualche giorno fa, nonostante le sue condizioni mediche, osservando che è stata negata alla famiglia una copia della sua cartella clinica. I parenti di Karoui ritengono responsabili le autorità di eventuali complicazioni nel suo stato di salute, si legge nella nota.



Karoui, magnate tv, fondatore e presidente del partito Qalb Tounes, già candidato alle presidenziali nel 2019, in carcere dal 24 dicembre 2020 per reati di evasione fiscale e riciclaggio, protesta contro quella che definisce una "detenzione illegale fuori dai termini previsti dalla legge".



(ANSAmed).