Gaza: Hamas organizza un esecutivo 'ministeriale'

GAZA - Hamas ha annunciato che un suo dirigente, Issam al-Da'alis, da oggi fungerà da presidente del 'Comitato governativo per la gestione delle questioni di Gaza'. Questo organismo, secondo la stampa, è incaricato di coordinare le attività dei ministeri nella Striscia di Gaza.



L'annuncio della nomina di al-Da'alis è giunta dopo l'annullamento al Cairo di colloqui fra le fazioni politiche palestinesi, fra cui al-Fatah e Hamas, per la costituzione di un governo unitario. Ieri, secondo il Jerusalem Post, l'Autorità nazionale palestinese ha accusato Hamas di non volere alcun governo unitario e di puntare piuttosto alla costituzione di un'entità politica separata nella Striscia di Gaza. Questi sviluppi, affermano fonti stampa a Gaza, rischiano di ripercuotersi negativamente negli sforzi internazionali per la ricostruzione della Striscia dopo i duri combattimenti con Israele del mese scorso.