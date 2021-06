Grecia: nuovi scioperi contro proposta di legge sul lavoro Il Parlamento dovrebbe approvarla oggi

(ANSAmed) - ATENE, 16 GIU - Nuova ondata di scioperi oggi in Grecia, per la seconda volta in una settimana, in segno di protesta contro una controversa legislazione sul lavoro che dovrebbe essere approvata oggi pomeriggio dal Parlamento.



Gli scioperi, di 24 ore, riguardano i servizi dei traghetti che collegano le isole turistiche del Paese, i trasporti urbani della capitale ed una serie di altri servizi pubblici.



La proposta di legge prevede tra l'altro la flessibilità dell'orario di lavoro, fissando un massimo di 10 ore lavorative giornaliere, oltre a regole più rigide contro gli scioperi.



(ANSAmed).