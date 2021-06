Migranti: Di Maio, 'sfida Ue, non solo di Italia e Spagna' Intervista a El Periodico: 'Profonda intesa tra Roma e Madrid'

(ANSAmed) - ROMA, 18 GIU - "Le migrazioni non rappresentano una sfida soltanto per gli Stati di frontiera, come Italia e Spagna, ma riguardano l'intera Ue e quindi necessitano di una risposta comune basata sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista al quotidiano catalano El Periodico de Catalunya.



"Roma e Madrid - ha sottolineato il titolare della Farnesina - vantano un'intesa profonda su numerose tematiche europee: dalle politiche economiche e finanziarie dell'Ue alla finalizzazione del nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo.



Questo senza mai porsi in un'ottica antagonista nei confronti di altri 'blocchi' di Paesi, ma lavorando insieme per creare un'Europa più forte e coesa nell'interesse di tutti. Anche sul piano personale il rapporto con la collega Arancha Gonzalez Laya è di amicizia, reciproca stima e grande collaborazione".(ANSAmed).