Eurocamera, al via il Premio giornalistico Caruana Galizia

BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha inaugurato il sito dedicato al Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia. Grazie al portale sarà possibile inviare a partire da oggi le inchieste giornalistiche che saranno sottoposte ad una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell'Ue e da rappresentanti delle principali associazioni giornalistiche europee.



Il premio, istituito con il sostegno del Parlamento europeo, è un omaggio alla giornalista investigativa e blogger maltese assassinata nell'ottobre 2017 ed avrà un montepremi di 20.000 euro. Potranno partecipare giornalisti di qualsiasi nazionalità le cui storie di approfondimento siano state pubblicate o trasmesse da un media con sede in uno dei 27 Stati membri. Gli articoli in gara dovranno riguardare la difesa dei principi e dei valori fondamentali dell'Unione europea come dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani.