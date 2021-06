Migranti: bozza Ue, piani azione con Paesi Terzi in autunno

BRUXELLES - La bozza di conclusioni del vertice Ue sulla parte migratoria si rafforza prevedendo roadmap con obiettivi e azioni concrete per le partnership con i Paesi di origine e transito delle migrazioni. "Il Consiglio europeo invita la Commissione e l'Alto rappresentante, in cooperazione con gli Stati membri, a presentare piani d'azione per i Paesi prioritari di origine e transito" delle migrazioni "nell'autunno 2021, indicando obiettivi, ulteriori misure di sostegno e tempistiche concrete", si legge nel documento che l'ANSA è in grado di anticipare. Il documento è tuttavia soggetto a ulteriori cambiamenti.



Nella bozza inoltre il Consiglio europeo chiede alla Commissione di usare altri strumenti, oltre ad almeno 8 miliardi (10%) del fondo per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (Ndici), per finanziare le azioni sulla migrazione. "Il Consiglio invita la Commissione a fare il miglior uso possibile di almeno il 10% della dotazione finanziaria di Ndici, nonché di finanziamenti nell'ambito di altri strumenti pertinenti per azioni sulla migrazione, e di riferire al Consiglio entro novembre", è quanto l'ANSA è in grado di anticipare.