Spagna: il Cdm approva l'indulto ai separatisti catalani

MADRID - Il governo spagnolo ha approvato in Consiglio dei Ministri i decreti d'indulto parziale per i nove leader separatisti della Catalogna condannati al carcere dopo il tentativo di secessione del 2017. Lo annuncia il governo spagnolo confermando quanto anticipato ieri dal premier Pedro Sanchez.



Prima del voto il centrodestra del Partito Popolare, i liberali di Ciudadanos e l'estrema destra di Vox hanno già annunciato ai media iberici che porteranno avanti azioni legali per bloccare l'iniziativa del governo. Tuttavia, spiega la televisione pubblica spagnola, pare improbabile che i tentativi di presentare ricorso dei partiti politici abbiano successo presso la Corte Suprema, il tribunale che giudicò i leader catalani: secondo la dottrina di questa corte, sono ammissibili solo i ricorsi di parti che hanno "interessi legittimi", una condizione difficilmente riconoscibile in questo caso ai partiti politici. Da parte sua, il governo crede di aver preparato dei decreti d'indulto inattaccabili dal punto di vista legale, secondo quanto riportato da El País.