Maratona Anna Lindh, webinar decentramento Francia e Tunisia

(ANSAmed) - ROMA, 23 GIU - Nell'ambito della Maratona virtuale per il dialogo nell'EuroMed portata avanti dalla Fondazione Anna Lindh (Alf), l'organizzazione francese Alda - European Association for Local Democracy e l'organizzazione tunisina WeYouth promuovono il webinar "Decentramento Francia - Tunisia: situazione attuale e buone pratiche", in programma il 24 giugno alle ore 10.30 sulla piattaforma Zoom e in diretta Facebook sulla pagina di Alda.



"Questo webinar online affronterà le questioni del decentramento in Francia e Tunisia e l'obiettivo principale è rafforzare la società civile in quei paesi", si legge nella presentazione dell'evento sul sito della fondazione Anna Lindh.



"L'obiettivo del progetto è anche quello di sensibilizzare sull'importanza di rafforzare il processo democratico attraverso il decentramento e la risoluzione dei conflitti, e la capacità di vivere insieme nonostante le differenze politiche e culturali".



Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook di Alda, mentre per partecipare all'evento è possibile collegarsi al link https://zoom.us/j/99265619539?pwd=VFJ6c01PNVFhdzhtT0h4T20wZUxUZz 09