Migranti: Bruxelles propone di rifinanziare Turchia con 3 mld

BRUXELLES - La Commissione Ue propone un sostegno strategico di 5,7 miliardi di euro per i profughi e le comunità che li ospitano in Turchia, Giordania, Libano e Siria, fino al 2024. Di questo pacchetto, 3 miliardi di risorse dal bilancio Ue dovrebbero essere destinati a sostenere le azioni per i profughi in Turchia, che si aggiungono ai 535 milioni di euro di finanziamento ponte in corso per proseguire con i progetti umanitari chiave con i profughi fino all'inizio del 2022. La proposta è circolata sotto forma di documento informale 'non paper', che l'ANSA può anticipare e sarà discussa dai leader al summit di domani.