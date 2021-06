Di Maio, andrò in Israele e Territori per processo di pace

ROMA - Sul conflitto israelo-palestinese "abbiamo iniziative in corso con la Spagna. A fine luglio farò visita al nuovo governo israeliano e poi andrò nei Territori palestinesi con la ministra spagnola Arancha Gozalez Laya". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell'evento online 'I grandi mutamenti internazionali e il conflitto tra Israele e Palestina'.



La visita si svolgerà "nell'ottica di riaccendere e rivitalizzare il ruolo del Quartetto (Ue, Usa, Onu e Russia) e provando a innalzare il profilo dell'Ue" per riportare le parti al negoziato del processo di pace, ha aggiunto Di Maio.



"Noi siamo molto contenti del nuovo attivismo dell'Amministrazione Usa" in politica estera e nel Medio Oriente: basti vedere quante volte Antony Blinken è venuto in Europa dal suo insediamento. Sicuramente c'è una volontà di chiamare a sé le democrazie del mondo e di lavorare per cercare di risolvere alcune questioni con un nuovo protagonismo di Washington. Ma noi dobbiamo rigenerare l'attivismo dell'Unione europea che in questo momento è ai minimi storici in questo dossier", ha sottolineato il ministro.



"L'Ue è diventato il soggetto che ha più difficoltà a sintetizzare una posizione" sul conflitto israelo-palestinese.



"Dice molto su tutto che, su un conflitto che va avanti da decenni, l'Europa non sia riuscita a fare uno statement a 27 nei giorni di maggiore escalation" della crisi di maggio", ha osservato. Di Maio ha quindi ricordato le tappe della prossima visita del segretario di Stato Usa in Italia, che sarà domenica a Roma, lunedì alla riunione della Coalizione anti-Daesh, martedì al G20 di Matera dei ministri degli Esteri.