Migranti: Von der Leyen, dai leader ok a 3 mld a Turchia

BRUXELLES - "I leader Ue hanno dato il loro sostegno al finanziamento di tre miliardi per i profughi in Turchia, che serviranno soprattutto per progetti socio-economici, proposto dalla Commissione, ora prepareremo la proposta legale da mettere sul tavolo". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine del vertice Ue.



"Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare subito una proposta formale per la prosecuzione del finanziamento per i rifugiati siriani in Turchia, Giordania, Libano e altre parti della regione, nel contesto della politica migratoria generale dell'Ue", scrivono i leader Ue nelle conclusioni del vertice.