Di Maio, Isis minaccia l'Africa,serve Gruppo Lavoro ad hoc 'Che valorizzi al meglio la partecipazione dei Paesi africani'

(ANSAmed) - ROMA, 28 GIU - "Proprio per il rilievo acquisito dalla minaccia di Daesh in Africa oggi, propongo ai partner della Coalizione di esaminare la possibilità di istituire un Gruppo di Lavoro dedicato all'Africa, che affronti la problematica nel suo insieme, al di là dei Gruppi di Lavoro tematici già esistenti. Un gruppo che valorizzi al meglio la partecipazione dei Paesi africani interessati a fornire il loro contributo". E' la proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio lanciata in occasione dell'apertura della ministeriale della coalizione anti-Daesh in corso a Roma con il segretario di Stato Usa Antony Blinken.



"Sebbene la minaccia di Daesh in Iraq e Siria resti centrale nell'impegno della Coalizione, non possiamo esimerci dall'affrontare le sue ramificazioni globali, soprattutto nel Continente africano e, nello specifico, in Sahel, la cui stabilità è cruciale anche per l'Europa e il Mediterraneo allargato. Ringrazio quindi i rappresentanti di Burkina Faso, Ghana e Mozambico, che hanno accolto il nostro invito a essere presenti come osservatori", ha aggiunto Di Maio. "L'Italia farà la propria parte, impegnandosi per la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile anche in quest'area, prioritaria per la nostra politica estera. Come ho confermato nelle mie recenti missioni nella regione, in Mali e in Niger, continueremo a rafforzare la nostra presenza diplomatica, a partecipare alle principali missioni internazionali e a dare il nostro contributo per lo sviluppo sostenibile e la gestione del fenomeno migratorio, attività di capacity-building", ha concluso il titolare della Farnesina. (ANSAmed).